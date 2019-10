Ragazza non accetta fine della storia e perseguita ex

Non ha accettato la fine della relazione e per un anno ha perseguitato, pedinato e minacciato l'ex. Protagonista della vicenda una ragazza genovese di 21 anni, alla quale è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento al suo ex fidanzato, 29 anni. L'uomo ha denunciato tutto ai carabinieri vedendo che le minacce diventavano sempre più insistenti e gravi e che i pedinamenti non smettevano, nonostante la relazione fosse finita da 12 mesi. Il gip ha disposto il divieto di avvicinamento e i militari lo hanno notificato alla giovane. In caso di violazione la misura verrebbe aggravata.