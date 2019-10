118 kg di hashish e 'marija' su furgone, arrestato giovane spagnolo

Un carico di circa 118 chilogrammi tra hashish e marijuana è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, alla Barriera autostradale di Ventimiglia. Arrestato un cittadino spagnolo di 24 anni, residente a Malaga, per traffico internazionale di stupefacenti. Lo stupefacente, 90 kg di hashish suddivisi in 898 panetti e altri 7 sacchetti di marijuana per complessivi 28 chili, era su un furgone fermato in ingresso nel territorio italiano. Il mezzo era diretto a Roma, dopo una sosta a Genova. Determinante è stato l'apporto del cane antidroga Frizzy, che ha fiutato il carico.