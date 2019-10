Maltempo, allerta giallo poi arancione

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - E' imminente un'intensa fase di maltempo tipicamente autunnale che interesserà tutta la Liguria a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Per questo Arpal ha emanato l'allerta meteo per temporali che sarà giallo dalle 18 alle 22 di oggi. Ma mentre nell'Imperiese rimarrà allerta giallo fino alle 15 di domani, sulle altre zone, quindi da Arpal ha deciso di alzare il livello a arancione fino alle 15 di domani quando tornerà giallo. La fine dell'allerta è prevista per le 18 di domani. Sono previsti anche venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 50-60 km/h con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali di tutte le zone.