Medico va in vacanza senza dirlo, denunciato

Ha lasciato lo studio medico mentre era in turno e per cinque giorni si è goduto una vacanza in giro per le spiagge italiane, lasciando i pazienti ad attenderlo dietro la porta dell'ambulatorio. Per questo comportamento un medico di base della As 3 è stato denunciato dai carabinieri di Campoligure per interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito dai militari, il medico ad agosto era in turno ma ha deciso di prendersi una pausa di 5 giorni senza avvisare nessun collega che lo potesse sostituire. I pazienti si sono così recati presso lo studio per diversi giorni senza trovare mai aperto e senza alcuna comunicazione che indicasse il medico in sostituzione. Esasperati, i pazienti hanno deciso di denunciare il professionista. Dall'inchiesta è emerso che non era la prima volta che il medico si allontanava dallo studio senza dire nulla. I carabinieri hanno trasmesso una informativa alla Asl3 per i provvedimenti del caso.