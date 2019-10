Unicredit per il turismo e l'agroalimentare

Focus anche sulla Liguria nell'iniziativa 'Made4Italy' lanciata da Unicredit per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura, destinando 5 miliardi di euro alle pmi italiane tra il 2019 e il 2021 per promuovere progetti legati alle identità regionali tipiche e attrarre nuovi flussi turistici. Secondo Unicredit-Nomisma la Liguria è infatti tra i luoghi in cui la domanda turistica è sempre più trainata dal trend enogastronomico - dopo Veneto, Trentino Alto-Adige e Lazio - con la particolarità di paesaggio, buona tavola e clima temperato tutto l'anno in grado di mitigare la stagionalità.

"Le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese e le bellezze offerte da un immenso patrimonio culturale, artistico e naturale, contribuiscono a rendere l'Italia un territorio unico al mondo - ha affermato Remo Taricani, co-ceo del commercial banking Italy di UniCredit - l'integrazione tra cibo, cultura e patrimonio paesaggistico è vincente per il futuro del turismo in Italia".