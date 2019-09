Cessione Samp: scade esclusiva per il gruppo Vialli

Domani scade l'esclusiva concessa al gruppo di Gianluca Vialli per la cessione della Sampdoria da parte del presidente Massimo Ferrero. Il 30 settembre era stata fissata come data limite lo scorso 22 agosto nella lettera d'intenti sottoscritta dalla Calcioinvest (che riunisce l'ex bomber e i magnati Alex Knaster e Jamie Dinan) e Ferrero. Ma da quanto trapela l'offerta non dovrebbe esserci. Anzi, c'è l'ipotesi che possa essere chiesto da Vialli e soci l'allungamento della scadenza per continuare a trattare in esclusiva. Questo perché non sarebbe stata trovata un'intesa sulla cifra: dalla cordata di Vialli ci sarebbe stato un rialzo arrivando a circa 90 milioni tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Mentre la valutazione di Ferrero resta a 100 milioni. Domani è previsto anche il cda del club doriano, ma non sono attesi colpi di scena.