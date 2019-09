Genova lancia app Salta la fila per i servizi anagrafici

La app, già attiva nella sede dell'anagrafe centrale di corso Torino 11, si chiama "ufirst", si può scaricare gratuitamente sul cellulare e permette di saltare la coda negli uffici comunali per servizi anagrafici: certificati, carte d'identità, variazioni di residenza. La app permette di prenotare un ticket online con il numero per la fila, di conoscere in tempo reale quante sono le persone che precedono e ricevere una notifica quando sta per arrivare il momento di rivolgersi allo sportello. Questo permette al cittadino di non stare in fila e di non perdere tempo attendendo di essere serviti.