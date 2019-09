Report viadotti falsificati: sospesi dipendenti Aspi

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Autostrade "ieri, subito dopo essere venuta a conoscenza dei provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura nei confronti dei due dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti Pecetti e Paolillo sulla base di intercettazioni risalenti a circa un anno fa, ha deciso di sospendere i dipendenti con effetto immediato, provvedendo alla loro sostituzione". I due sono Gianni Marrone e Lucio Torricelli Ferretti della direzione dell'VIII tronco. E Benetton annuncia: "Alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione e nell'immediato tutte le iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate". Lo afferma in una nota "in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova". Edizione è la holding dei Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia.