Parroco convoca fedeli su uso campane

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 SET - Le campane disturbano la quiete di qualche fedele che, nonostante gli accorgimenti messi in atto dalla parrocchia, continua a lamentarsi di non riuscire a riposare. Così don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, ha invitato i suoi parrocchiani e tutta la comunità, anche tramite messaggini sul cellulare, a decidere sulla sorte delle campane: devono continuare a suonare, anche al mattino, oppure no? "Abbiamo nel tempo modificato gli orari - ha spiegato il prete -, non ci sono più i rintocchi notturni e anche l'Ave Maria del mattino è stata sostituita da un suono più delicato". Ma c'è chi vorrebbe eliminare del tutto questa tradizione mattutina oppure spostarla dopo le 9. E così don Giulio, prima di stravolgere le abitudini di una comunità, ha indetto una riunione pubblica.

"Decideremo insieme - ha detto -. Le campane appartengono alla comunità, alla tradizione, rimandano alla storia dei luoghi.

Vedremo venerdì cosa decideranno i parrocchiani".