In processione reliquia Croce dopo 90 anni

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 25 AGO - Per la prima volta dopo novant'anni, a Bordighera, in occasione della processione di San Bartolomeo, è stata mostrata al pubblico la reliquia della Croce di Cristo. Un evento preceduto da una messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, officiata dal vescovo diocesano Antonio Suetta, con il parroco don Luca Salomone. La reliquia appartenente alla confraternita di San Bartolomeo, consiste in una minuscola scheggia che la tradizione vuole proveniente dalla Croce di Cristo. "Una delle attività di questa confraternita - ha detto il vescovo - è quella di valorizzare le tradizioni e anche gli oggetti preziosi come la reliquia della Croce".