Consuma droga con minorenne, arrestata

(ANSA) - ALBENGA, 18 AGO - Maxi controllo dei carabinieri la notte scorsa ad Albenga nelle zone dove i cittadini avevano segnalato situazioni di degrado. Sono state 211 le persone controllate. Cinque le perquisizioni e 44 le aree passate al setaccio. Due gli arresti in esecuzione di ordini di cattura da parte della magistratura savonese. Nel primo caso si tratta di una donna di 37 anni, che nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stata trovata, a consumare droga con una minorenne. Ora è detenuta nel carcere di Pontedecimo. Il secondo casa riguarda un pregiudicato albenganese di 33 anni sul quale pendeva un'ordine di carcerazione per un cumulo di pene: deve scontare 5 anni per furti, estorsioni e lesioni personali. E' stato portato nel carcere di Imperia.