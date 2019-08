Cantiere Genova aperto anche Ferragosto

Si lavora anche il giorno di Ferragosto nel cantiere per la costruzione del nuovo viadotto di Genova. Gli operai sono in azione a pieni ritmi e lavorano in particolare nell'area della pila nove dove ieri è stato allestito lo spazio per ospitare la messa e la cerimonia in ricordo delle 43 vittime a un anno dal crollo di ponte Morandi.

La pila, la prima ad essere costruita, è alta già oltre 20 metri e deve diventare alta il doppio prima di potere sostenere l'impalcato del nuovo ponte insieme alle pile vicine. Uno dei primi pezzi di impalcato su cui correrà la nuova strada è sistemato a terra vicino alla pila e l'acciaio con cui è stato costruito da Fincantieri luccica al sole. L'obiettivo è di aprire il viadotto a primavera del 2020.

Genova intanto è ancora stretta intorno alle vittime. Ieri sera al santuario della Madonna della Guardia la messa è stata dedicata a loro. "La Madonna ci è passata prima di noi, anche a lei è morto un figlio di 33 anni" è stato detto all'inizio della liturgia.