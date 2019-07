Evacuato Palazzo Bianco, spruzzato spray al peperoncino

Evacuato Palazzo Bianco dopo che una trentina di persone ha accusato bruciori agli occhi e alla gola, difficoltà a respirare, molto probabilmente a causa della bravata di qualcuno che ha spruzzato una spray urticante, forse al peperoncino ora facilmente reperibile perché usato come 'arma' contro le aggressioni. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e una ambulanza. Via Garibaldi è rimasta chiusa per alcune ore nel tratto tra Palazzo Bianco e Palazzo della Meridiana. Palazzo Bianco, che fa parte del circuito dei Musei di Strada Nuova, è stato chiuso. L'edifico è stato areato dai vigili del fuoco, ma potrebbe rimanere chiuso anche domani. Sul caso indagano i carabinieri che hanno sequestrato i video delle telecamere del museo per cercare di capire chi può aver usato la spray urticante.