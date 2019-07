Nonna hi-tech truffa ragazzo on line

Una 'nonnina' di 85 anni, pluripregiudicata, ha truffato con una falsa vendita on line un ragazzo di 26 anni di Casarza Ligure. Il ragazzo aveva acquistato una playstation da un sito specializzato e aveva eseguito un bonifico bancario per 247 euro. La playstation però non è mai arrivata e così ha deciso di sporgere querela ai carabinieri di Sestri Levante. Una rapida indagine ha portato i carabinieri a identificare e denunciare a piede libero la 'nonnina' per truffa aggravata.