Sondaggio: leader del centrodestra, Toti supera il Cav

In un sondaggio sulla fiducia nei leader del centrodestra, condotto da Swg per conto della fondazione Change che sostiene Giovanni Toti, Matteo Salvini risulta avere un consenso del 43%, seguito da Giorgia Meloni con il 32% e da Giovanni Toti al 22%. Il governatore forzista della Liguria precede sia Silvio Berlusconi che Mara Carfagna, entrambi al 15%. L'indagine è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica mista, interviste telefoniche e on line tra un campione di 1000 maggiorenni residenti in Italia. Le interviste sono state realizzate tra il 17 e 22 luglio.