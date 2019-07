Mondiali nuoto: 100 rana, bronzo genovese Carraro

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Dopo l'oro di Simona Quadarella arriva un'altra medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto di Gwangju. La genovese Martina Carraro ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 rana con il tempo di 1'06''36 alle spalle della statunitense Lilly King, oro e alla russa Yulya Efimova. "Ho pianto di gioia fino a poco fa, sono contentissima, non ho parole''. Non crede ai suoi occhi Martina Carraro dopo aver conquistato la medaglia di bronzo. ''Ci ho creduto - ha aggiunto l'azzurra ai microfoni di Rai sport - l'attesa è stata snervante perché in genere non si gareggia così tardi alle dieci di sera. La dedico alla mia famiglia al mio allenatore a al mio fidanzato''.