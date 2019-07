Scoperti rifiuti pericolosi abbandonati nel Parco di Portofino

Sul territorio del Comune di Camogli, all'interno del Parco naturale regionale di Portofino, i carabinieri forestali della stazione di Rapallo hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Sono contenuti principalmente in grandi sacchi per la raccolta dei rifiuti e si presume provengano da lavori edilizi spiegano i forestali. Le indagini continueranno per accertare le responsabilità ed identificare i trasgressori.