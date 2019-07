Si lancia da finestra, suicida travolge nonna e neonata

Si è suicidata lanciandosi dalla finestra ma nella caduta ha travolto nonna e nipotina che stavano camminando sul marciapiedi. È successo questa mattina in via Delpino, a Genova Castelletto. La donna, 70 anni, è morta sul colpo mentre nonna e nipotina di un anno sono state trasferite, in codice giallo, all'ospedale Gaslini e al Galliera. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia oltre al personale del 118.