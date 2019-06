In mare di notte, amico dà allarme, era a casa

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Ore di paura la scorsa notte a Boccadasse per un giovane di 18 anni dato per disperso in mare.

Il ragazzo aveva deciso di fare la traversata in notturna dalla spiaggia di Priaruggia fino alla baia dei Pescatori, in via Piave, dando proprio lì appuntamento a un amico. Quest'ultimo non vedendo arrivare il ragazzo ha iniziato a chiedere aiuto. A sentirlo è stato un canoista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le vedette della capitaneria di porto e i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche.

Verso le cinque di mattina la madre del ragazzo ha avvisato la centrale operativa che il figlio era a casa sano e salvo.