Tennis,Fognini si conferma 10/o al mondo

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Un tennista nella top ten e un altro nella top 20. Per gli azzurri è un tempo positivo nel ranking mondiale della racchetta. La nuova classifica pubblicata oggi infatti registra la conferma al decimo posto di Fabio Fognini, il migliore degli azzurri, e poi la new entry al 20mo posto di Matteo Berrettini, reduce dall'ottima prova al torneo di Halle, e così fa segnare il suo best ranking. Si conferma al 40mo posto Marco Cecchinato, mentre scende due gradini Andrea Seppi, ora 71mo, e uno Lorenzo Sonego ora 75mo. La classifica del tennis mondiale è sempre guidata dal serbo Novak Djokovic, davanti allo spagnolo Rafa Nadal e allo svizzero Roger Federer. Quarto posto per l'austriaco Dominic Thiem, quindi il russo-tedesco Alexander Zverev e il grego Stefanos Tsitsipras. Quanto agli altri azzurri, va segnalato il best ranking di Stefano Travaglia, che entra per la prima volta nella Top 100, scavalcando Thomas Fabbiano (102) e Paolo Lorenzi (107). Migliora la propria miglior classifica anche Lorenzo Giustino (134).