85 milioni sui Parchi per voltare pagina

"Ora si volti pagina. Il ministro dell' ambiente Sergio Costa ha confermato 85 milioni per i parchi nazionali per attuare finalmente azioni contro i cambiamenti climatici e vincere la sfida sul clima". Lo afferma il M5S della Liguria dopo che il governo ha impugnato la legge ligure sui parchi. "Gli obiettivi da portare a casa sono tanti.

Si intraprenda al più presto l'istituzione di parchi Interregionali, in primis Montemarcello Magra-Vara, si proceda alla nazionalizzazione del Parco di Portofino allineandosi alle indicazioni Ispra su 15 mila ettari, 20 comuni coinvolti e 40 tipi di habitat differenti da proteggere". Per il M5S la Liguria può diventare "capofila nella direzione più volte sostenuta dal ministro di costruire un'Italia Paese Parco dove i Comuni che intendono entrare in un'area protetta avranno benefici e incentivi burocratici, fiscali e infrastrutturali per lo sviluppo sostenibile attento alle micro e piccole realtà imprenditoriali locali, capace di rilanciare anche un turismo di qualità".