Il crollo del Morandi, Cronaca di un anno di cronaca

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - La tragedia di Ponte Morandi con i suoi morti e i suoi sopravvissuti, con coloro che hanno perso tutto: questo è 'Cronaca di un anno di cronaca', il libro che ogni anno il Gruppo Cronisti dell'Assostampa ligure pubblica per 'raccontare' quanto successo a Genova e in Liguria nell'anno appena passato. Alla presentazione il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore regionale Ilaria Cavo e le autorità civili e militari. "Questo progetto nasce per documentare il 'nostro' Ponte Morandi - ha detto il presidente del Gruppo Cronisti Tommaso Fregatti -, il lavoro che tutti i colleghi hanno fatto, non solo i grandi inviati ma anche i tanti precari". Secondo Bucci il libro "testimonia non solo i racconti ma soprattutto l'impegno. Vi ho sempre visto impegnati costantemente: i genovesi si sono tutti impegnati, ciascuno nella propria professione". Per l'assessore Cavo "è la testimonianza del grande lavoro che ha visto insieme giornalisti e istituzioni. E' la restituzione di un grande lavoro che è stato fatto".