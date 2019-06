Aspi aumenta pedaggi in Liguria: LeU, vergogna

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il deputato di Liberi e Uguali, Luca Pastorino denuncia l'aumento dei pedaggi autostradali sulle tratte della Liguria. "Gli aumenti dall'1 luglio dei pedaggi nelle tratte gestite da Aspi in Liguria - ha detto - sono vergognosi. Parliamo di una rete già attraversata da decine di chilometri di cantieri che ne fanno essenzialmente una strada a un'unica corsia, con code e rallentamenti sempre più frequenti.

Aspi non solo non ha fatto una programmazione seria degli interventi di manutenzione, rendendo di fatto l'autostrada un'arteria stradale urbana, ma ha deciso di aumentare i pedaggi dello 0.8%".

"Dopo la tragedia del Morandi - ha aggiunto Pastorino - fare cassa con i cittadini che percorrono un'autostrada invasa da cantieri lo trovo allucinante e deprecabile. Spero che il Governo per una volta, faccia qualcosa di concreto al di là degli spot elettorali quotidiani, e blocchi gli aumenti delle tariffe. Genova e la Liguria non possono e non devono pagare un prezzo più alto di quello che stanno già pagando".