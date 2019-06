Ponte:Bucci,best option demolizione 24/6

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - La data più probabile per la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del ponte Morandi resta il 24 giugno. E' la "best option", ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, anche se manca ancora la data definitiva. Tra i dettagli ormai confermati del piano di sicurezza elaborato dalle aziende demolitrici e condiviso con la struttura commissariale il fatto che il raggio di interdizione totale sarà di 300 metri.

"Dobbiamo ancora definire il raggio dell'ulteriore cintura di sicurezza - ha spiegato Bucci a margine del Silver Economy Forum - e fornire alla commissione esplosivi ancora alcuni dettagli sul piano di evacuazione e di rientro". Per questo dalla riunione della commissione in prefettura non è uscita ancora una data definitiva. Sulla possibilità che ci sia uno slittamento rispetto al 24 giugno, Bucci continua a essere fiducioso. "Credo che possiamo farcela a mettere a punto tutti i dettagli mancanti per quella data", ha detto.