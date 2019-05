Pari a Firenze e Empoli battuto dall'Inter, Genoa è salvo

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Il Genoa ha fatto 13. Con il pari al Franchi contro la Fiorentina, giocando ancora una brutta partita, il Grifone ha ottenuto quel punto che gli ha permesso di agganciare l'Empoli in classifica a 38 punti per restare in A. La prossima stagione sarà la 13/ consecutiva nella massima serie per il Genoa, non era mai accaduto nella sua storia. Gli azzurri toscani sono stati sconfitti in una gara rocambolesca dall'Inter a San Siro. In virtù degli scontri diretti con l'Empoli, 2-1 all'andata e 3-1 al ritorno il Genoa si è salvato.

Ma è stata una vera sofferenza. Per tutto il primo tempo, il Genoa è stato in B, poi è arrivato il vantaggio dell'Inter che significava salvezza, ma l'Empoli ha pareggiato dopo che Icardi aveva sbagliato un rigore per andare sul 2-0, ed è stata ancora B. L'Empoli ha colpito una traversa, Handanovic ha parato di tutto, al 36' ha segnato ancora l'Inter con Nainggolan e per il Genoa è stata ancora A. L'Empoli ha sfiorato il pari in altre occasioni, ma il gol non è arrivato. E Genoa sospira.