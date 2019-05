Fiorentina: Montella, il destino è nelle nostre mani

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - "Abbiamo il destino nelle nostre mani, dovremo scendere in campo senza fare calcoli e soprattutto senza paura, anche se questa situazione è inaspettata ed è arrivata quasi in modo violento". Lo ha detto Vincenzo Montella presentando la sfida salvezza di domani contro il Genoa.

"Abbiamo deciso di andare in ritiro con la squadra subito dopo la sconfitta di Parma - ha continuato il tecnico viola, che non sarà in panchina perché squalificato - Intanto è bello sentire di nuovo la vicinanza della città, superiamo questa partita poi faremo un'analisi degli errori che abbiamo commesso, compreso il sottoscritto". (ANSA).