Industria cresce in Liguria 0,27% meglio della media italiana

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Imprese, la Liguria cresce oltre la media italiana. Secondo i dati della Camera di commercio la Liguria, confrontando i dati del primo trimestre 2019 con quelli dello stesso periodo del 2018, fa registrare un +0,27% sul numero delle imprese attive in tutti i settori. Il dato nazionale si assesta su un +0,25%. Il dato ligure è ancora più significativo se paragonato a quello del Nord-ovest, fermo a un +0,08 % di crescita. A livello di occupati, il raffronto tra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2018 fa registrare un incremento di oltre 8900 addetti (+1,95%). Positivi anche i dati che fanno riferimento alla Città metropolitana e al Comune di Genova: a livello provinciale le imprese attive crescono dello 0,55%, gli addetti dell'1,19%, nel capoluogo invece +0,58% per le imprese e +1% per gli addetti.

"Questi numeri - spiega il governatore Giovanni Toti - dicono che le politiche messe in campo fino a oggi stanno dando risultati.