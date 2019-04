Regione, no fondi hotel con migranti

La Regione Liguria non erogherà contributi per lo sviluppo del turismo alle imprese ricettive che negli ultimi tre anni hanno ospitato migranti. Lo prevede la proposta di legge della Lega approvata oggi pomeriggio a Genova dal Consiglio regionale con 16 voti a favore (centrodestra) e 11 contrari (Pd, M5S e Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria). La norma esclude dai contributi per la riqualificazione turistica gli alberghi e gli ostelli che hanno firmato le convenzioni del sistema Sprar.

PD, norma nazista, vergognosa, incostituzionale

"Una norma nazista, vergognosa e incostituzionale", ha detto il capogruppo Pd Giovanni Lunardon. "Un testo vuoto, di propaganda, che strumentalizza il turismo a fini politici", l'ha definito la capogruppo M5S Alice Salvatore mentre per il capogruppo di Rete a Sinistra Giovanni Pastorino il ddl approvato a maggioranza contiene "una nota di razzismo che mi preoccupa molto, un contenuto pericoloso". "Per la minoranza turismo e accoglienza dei migranti economici sono la stessa cosa, per noi no - ha replicato il consigliere della Lega Paolo Ardenti - Gli incentivi vanno dati solo a chi fa promozione del turismo in Liguria, non vanno confusi con altre situazioni. 'Razzismo' è un termine superato da cent'anni di storia. Le razze non esistono, nessun esponente della Lega usa questo termine".

Toti, Pd ha gusti per iperbole

"Il Pd ogni tanto ha un gusto per l'iperbole non sintonizzato con il gusto dei cittadini italiani. La legge dice una cosa banale: cerchiamo di destinare soldi dei cittadini allo sviluppo di un settore economico e non darli a qualcuno che, legittimamente secondo le leggi dello Stato, fa tutt'altro nella vita. È come se mi si chiedesse perché non do aiuti regionali per chi aggiusta le biciclette a chi non fa quel lavoro". Il governatore Giovanni Toti risponde al Pd, che con il capogruppo in Regione Giovanni Lunardon, ha definito 'nazista' il provvedimento approvato dal consiglio regionale sullo stop ai finanziamenti pubblici per le strutture turistiche che si occupano anche di accoglienza dei migranti. "Spendiamo soldi pubblici per riqualificare il turismo e aiutare gli imprenditori - continua Toti - quindi ne può usufruire solo chi ha un'attività che prevalentemente ospita turisti e ha quello come business principale. Chi invece utilizza quella struttura per la maggior parte dell'anno o del suo sistema di business per ospitare migranti a quella legge non accede".