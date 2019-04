25 Aprile: Bucci, partigiani un esempio per tutti

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - "Il 25 aprile è la festa della Liberazione e tale deve rimanere. Per noi oggi ha un significato ancora più importante perché oltre alla libertà dobbiamo raggiungere risultati che qui a Genova significano far crescere l'economia, creare posti di lavoro e risolvere il problema del ponte. Abbiamo tante sfide da affrontare". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare il 74/mo anniversario della Festa della Liberazione. "Oggi abbiamo bisogno della stessa grinta, orgoglio, determinazione e volontà di quelli che si sono sacrificati nella Resistenza per dare a noi la libertà - ha detto ancora Bucci -. Le sfide di oggi hanno bisogno della stessa energia che hanno usato i partigiani 74 anni fa". "Come chi si è sacrificato per la libertà, ma con orgoglio e coraggio ha ottenuto il risultato, anche oggi dobbiamo raggiungere con orgoglio e coraggio i risultati. La celebrazione ha un significato molto particolare, soprattutto dopo il crollo del ponte".