Lite con vicini, li minaccia con motosega

Minaccia i vicini prima con un bastone e poi con una motosega ma viene denunciato dai carabinieri. È successo questa mattina in via Torbella, a Begato. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo le chiamate di alcuni vicini spaventati. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, genovese di 57 anni, avrebbe iniziato a litigare per futili motivi con quattro vicini di casa: prima li ha minacciato con un bastone lungo un metro e poi ha imbracciato una motosega.