Bucci, al via lavori preparatori per ricostruzione

Se non la ricostruzione vera e propria, tra venerdì e sabato entrano nel vivo i lavori propedeutici per le basi delle future pile del nuovo ponte di Genova. A scandire il piano degli interventi il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. "Stiamo preparando il cantiere sul lato ponente - dice - e già domani partono i lavori preliminari con le relative autorizzazioni del consiglio superiore dei lavori pubblici. La prossima settimana contiamo di ottenere il parere positivo del consiglio sul progetto complessivo". Il 31 marzo resta il giorno fissato come obbiettivo per l'inizio della ricostruzione. Per quanto riguarda la pila 8 "non c'è una data per lo smontaggio ma il programma è pronto, attendiamo che le aziende lo presentino ad Arpal e Asl, in modo che ci sia coordinamento e condivisione, se ci sarà l'ok e quando le gru saranno pronte, procederemo".