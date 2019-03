Via della Seta: Bucci, opportunità enorme per Genova

La collaborazione con la Cina nell'ambito del protocollo sulla 'Via della Seta' per Genova "è un'opportunità enorme per noi che non possiamo farci sfuggire".

Ne è convinto il sindaco della città ligure Marco Bucci. "La Via della Seta è un business importante per l'Europa e l'Italia con Genova e Trieste ha un'ottima chance di essere tra i principali giocatori in questa partita - ha detto a margine di un incontro in Regione - A Genova abbiamo un grandissimo know-how, acquisito in secoli di esperienza nello shipping e nel business e grande tecnologia. Non siamo qui per svendere il nostro know-how, siamo qui per utilizzare il nostro know-how per ancora meglio sul mercato e quindi essere partner chi vuole portare le merci attraverso la via della Sete. E' un'opportunità enorme per noi che non possiamo farci sfuggire". (ANSA).