Rinnovo contrattuale a Engineering, neppure un caffè al mese

Non basterebbe neppure per prendere un caffè e ingoiare l'amarezza, l'aumento proposto dalla Engineering spa di Genova ai dipendenti. Per Fim, Fiom e Uilm "una proposta irricevibile". La cifra complessiva ammonterebbe a 150 euro all'anno sul premio di risultato, quindi circa 0,56 euro al giorno: "Nemmeno un caffè" chiosano le rsu genovesi dopo lo sciopero nazionale che lunedì scorso ha coinvolto 10.500 dipendenti del gruppo per chiedere il rinnovo del contratto fermo da 10 anni e il rinnovo di quello integrativo. "Un atteggiamento incomprensibile" aggiungono, visto che i bilanci dicono che dal 2009 al 2018 il gruppo di ingegneria informatica ha continuato a crescere passando da 7 mila a 10.500 dipendenti e da 700 a 1000 milioni di euro di ricavi netti.