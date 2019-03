In moto a 142 km/h in corso Europa Genova

A 142 chilometri all'ora in una strada urbana dove c'è il limite dei 50 e statisticamente una di quelle, a Genova, dove si verifica il maggior numero di incidenti stradali gravi. E' la velocità a cui viaggiava il conducente di una moto sorpresa dal telelaser della polizia locale, ieri sera, in corso Europa. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo sul rispetto dei limiti di velocità e ha contestato 27 violazioni, tutte per velocità di almeno oltre 10 km superiori al limite massimo consentito. Oltre al record dei 142 chilometri, uno leggermente inferiore, sempre a opera di una motocicletta: 126 km/h. Le patenti dei due motociclisti sono state ritirate. Le pattuglie con telelaser operano su tutto il territorio cittadino, nelle vie di scorrimento dove la velocità eccessiva è tra le principali cause di sinistri. Dall'inizio dell'anno, durante questi servizi, sono 416 le infrazioni contestate e sette le patenti ritirate.