Design contemporaneo tra gli arredi di Palazzo Reale Genova

Le splendide sale di Palazzo Reale a Genova ospitano fino al 3 marzo elementi di design contemporaneo che si mescolano alle straordinarie architetture e ai sontuosi arredi secenteschi. E' 'In-con-tra', una nuova concezione di museo visto non come contenitore ma come luogo storico e artistico da rispettare e da valorizzare. Il percorso espositivo presenta alcuni elementi della collezione museale messi in relazione con arredi contemporanei, realizzati da artigiani e da aziende liguri. L'idea, nata dalla tesi di laurea in Design del Prodotto e dell'Evento (Dipartimento Architettura e Design di Genova) di tre studenti, ha come tema la riqualificazione del territorio e lo scopo è quello di riportare alla luce saperi e bellezze che vengono dati per scontati o ignorati. Il progetto vuole creare nuovi scenari per riscoprire lo sviluppo delle lavorazioni tradizionali oggi. Il design e la storia hanno così un dialogo e danno vita a nuove opportunità utili per la crescita e la valorizzazione del territorio.