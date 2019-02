Sequestrato covo di pusher nei vicoli Genova

Sequestrato il "covo" dei pusher del centro storico. La base di spaccio è stata individuata dai carabinieri della Maddalena che hanno sequestrato un appartamento in via del Campo e arrestato una persona. I militari sono riusciti a individuare la casa dove gli spacciatori nascondevano la droga studiando gli spostamenti di 15 di loro, arrestati nel corso di una settimana. Dopo aver atteso il movimento dell'ennesimo spacciatore hanno deciso di intervenire bloccandolo, per entrare nell'abitazione. Qui i carabinieri hanno trovato diversi tipi di stupefacente, tutto già confezionato e pronto per lo spaccio su strada: 10 dosi di marijuana, 5 grammi di hashish e 10 di cocaina ed eroina già pronta in dosi, nonché diverso materiale per il confezionamento.

In manette è finito un marocchino di 41 anni, Karim Jaber.