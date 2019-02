Ponte Genova demolizione iniziata discesa trave tampone

È iniziata la discesa della trave tampone del ponte Morandi. La velocità sarà di 5 metri all'ora, l'altezza da superare è di circa 45 metri. Per tutta la notte gli uomini impegnati nell'operazione hanno svolto i lavori di taglio del pezzo del ponte. Lo smontaggio della trave era iniziato ieri alla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Ci vorranno 6-7 ore per vedere arrivare a terra il tampone 8 di ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che pesa 800 tonnellate. L'operazione, molto complessa e delicata, procede secondo le previsioni dei tecnici che esprimono grande soddisfazione per l'andamento dei lavori. Le ditte Omini e Fagioli, che gestiscono la demolizione del Morandi, hanno sistemato una bandiera di Genova sulla struttura tagliata prima di farla scendere verso terra.

Ci vorranno 6-7 ore per vedere arrivare a terra il tampone 8 di ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che pesa 800 tonnellate. L'operazione, molto complessa e delicata, procede secondo le previsioni dei tecnici che esprimono grande soddisfazione per l'andamento dei lavori. Le ditte Omini e Fagioli, che gestiscono la demolizione del Morandi, hanno sistemato una bandiera di Genova sulla struttura tagliata prima di farla scendere verso terra.

"La bandiera di Genova sul primo pezzo di ponte Morandi che è stato smontato in queste ore rappresenta il nostro orgoglio e la nostra voglia di ripartire più forti di prima". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb commenta l'inizio delle operazioni di smontaggio del moncone ovest del ponte Morandi. Il governatore dice "grazie agli operai che hanno lavorato senza sosta. Il futuro da stanotte è più vicino!".