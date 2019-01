Proroga obbligo telecamere residenze anziani

Il Consiglio regionale della Liguria ha rinviato dal 31 gennaio al 31 maggio 2019 la scadenza obbligatoria per l'introduzione delle telecamere nelle strutture sanitarie per anziani e disabili, pubbliche e private, contro i maltrattamenti. Una misura di controllo e prevenzione di comportamenti illegali e violenti da parte sia del personale sia dei visitatori. La richiesta di modifica presentata dal Partito Democratico alla proposta di legge è stata approvata all'unanimità. "La proroga - ha detto l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale - è il frutto di una sintesi politica che tuttavia non accontenta né le strutture che si sono già adeguate, né i cittadini. Il mio massimo impegno sarà far sì che i sistemi di videsorveglianza siano operativi e rafforzati dall'attesa approvazione delle legge nazionale in materia".