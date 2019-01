Carige: Tria,comunque preferibile soluzione di mercato

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Una soluzione di mercato sarebbe comunque preferibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time alla Camera a proposito di Carige, sottolineando che al momento "non è possibile stabilire se si materializzerà l'emergenza" tale da richiedere la ricapitalizzazione precauzionale prevista dal decreto approvato lunedì. La ricapitalizzazione precauzionale di Carige da parte dello Stato è un'operazione "temporanea", perché la partecipazione di controllo "deve essere dismessa al termine del periodo di ristrutturazione concesso" alla banca, ha aggiunto Tria. "La cosiddetta nazionalizzazione sarebbe quindi a termine", ha aggiunto il ministro. "Il governo è pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo", ha aggiunto.