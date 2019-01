Mareggiata: Genova,danni aziende 100 mln

(ANSA) - GENOVA, 8 GEN - Ha superato i cento milioni la conta dei danni provocati dalla mareggiata di fine ottobre scorso in provincia di Genova. La stima è di Camera di Commercio. Per la precisione ammontano a 100.816.613, di cui 77.421.690 a beni immobili. Sono 447 le denunce provenienti da 25 Comuni.

Il danno maggiore è quello subito dalle imprese del capoluogo, con 117 denunce e un totale di 33.322.479. Seguono Rapallo con 23.491.434 euro e 73 denunce e Santa Margherita con 23.271.596 euro e 61 denunce.

Conclusa la fase di raccolta e elaborazione dei dati, la Camera di Commercio ricorda alle imprese che quotidianamente si rivolgono agli uffici camerali che "mancano ancora indicazioni da parte del Governo, e in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulle risorse che saranno rese disponibili, gli interventi che saranno assunti e le modalità di erogazione.

Risorse e interventi che sono indispensabili per consentire la ripartenza delle imprese e dell'economia di un territorio".