Morto autista FlixBus ferito in incidente Zurigo

E' morto lunedì scorso Roberto Tonoli, l'autista genovese di 61 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente a un bus impiegato per conto di Flixbus diretto a Dusseldorf avvenuto il 16 dicembre 2018 vicino a Zurigo. Lo conferma Flixbus con una breve nota. "I nostri pensieri - scrive Flixbus - sono rivolti alla famiglia e agli amici dell'autista".

Nell'incidente, avvenuto vicino a Zurigo, erano rimaste ferite 43 persone e una passeggera residente a Mozzate (Como), Nicoletta Nardoni, 37 anni, era morta per le gravi ferite riportate. L'incidente era avvenuto poco dopo le 4 del mattino, sotto un'intensa nevicata: Tonoli aveva appena ceduto la guida al collega Mauro Federico, 57 anni quando il bus ha sbandato finendo contro il muro che fa da barriera di protezione all'A3.

A bordo del pullman c'erano 51 persone, compresi i due autisti.

In quel momento, secondo la polizia elvetica, le condizioni meteo erano "proibitive".