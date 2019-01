Incendio sopra le alture di Prà, possibile azione dolosa

Un incendio è divampato in via della Torrazza, sulle alture di Prà. Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco che stanno affrontando le fiamme con i battifiamma, in attesa dell'intervento dei mezzi aerei. Il rogo, al momento sotto controllo, è alimentato anche dal forte vento che si è alzato proprio in queste ore. Sta intervenendo anche l'elicottero della Regione Liguria in località Pian delle Figge, sulle alture di Prà, per l'incendio divampato questa mattina. Il mezzo sta effettuando lanci d'acqua e, se il vento non dovesse aumentare ancora, il rogo potrebbe essere sotto controllo a breve. A causare le fiamme potrebbe essere stato un gesto doloso o un fuco di pulizia sfuggito di mano. L'incendio è stato domato nel pomeriggio