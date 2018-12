Pino che ha resistito a mare può morire

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Il "pino della Carega", simbolo della resistenza alla mareggiata che il 29 ottobre ha distrutto porti e la strada per Portofino, rischia di morire. Il mare ha sbriciolato parte della base dove le radici traevano nutrimento.

Molte sono all'aria e l'azione del salino sta portando il pino ad essiccarsi. L'allarme è dell'associazione 'Amici del monte di Portofino' che chiedono a ambientalisti e istituzioni di provare a salvare il pino. "Perdere il pino - dicono - sarebbe anche un danno d'immagine". L'appello è rivolto in particolare al Comune di Santa Margherita. Il 'pino della Carega' è un pino di Aleppo cresciuto sullo scoglio della Carega (sedia) che si trova tra Santa Margherita e Portofino. Il sindaco di Santa, Paolo Donadoni, lo aveva eletto a "simbolo di un popolo e di una terra che fa corrispondere alla fragile bellezza una enorme forza".

Dopo la mareggiata il pino era stato rappresentato in un adesivo simbolo della resistenza alla furia del mare e alla voglia di quel territorio di ripartire.