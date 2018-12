Bucci,la seconda settimana di gennaio si smonta il ponte

"Penso che tra la seconda e terza settimana di gennaio inizieremo a vedere pezzi di ponte venire giù. Per ora i lavori stanno procedendo senza ostacoli". Lo ha detto Marco Bucci, sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto autostradale riferendosi allo smontaggio del moncone ovest di ponte Morandi. "A oltre 4 mesi dal disastro io aspetto solo l'ora di vederlo giù perché vuol dire che si va verso la ricostruzione. Quel ponte non lo posso più vedere". Bucci ha aggiunto: "Il fatto che Autostrade abbia acquisito le aree di cinque aziende in zona rossa rende più facile il nostro lavoro. In questo modo la struttura commissariale avrà un interlocutore unico sia per le acquisizioni sia per gli espropri". Bucci ha affermato che l'operazione non era stata concordata: "So tutto di questa vicenda ma non ho chiesto io questo intervento".