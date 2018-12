Attentato incendiario all'Iit

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - E' stato rivendicato dagli anarchici del gruppo Fai - Fri (Federazione anarchica informale - gruppo rivoluzionario internazionale) l'incendio in un magazzino dell'Istituto italiano di tecnologia di Morego divampato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 dicembre. L'incendio è di lieve entità. Il gruppo anarchico rivendicò nel 2012 la gambizzazione del manager di Ansaldo Energia Roberto Adinolfi.

Sul caso indaga la Digos. Per gli anarchici l'Iit "porta avanti studi e algoritmi producono la ricchezza delle grandi lobbies che dominano il mondo capitalista". "Abbiamo attaccato - scrivono gli anarchici su un sito di area - Questo è solo un buon punto di partenza". Per l'azione contro Adinolfi, compiuta il 7 maggio del 2012 sono stati condannati a Genova Alfredo Cospito e Nicola Gai.