Mattarella, dalla ricostruzione del ponte dipende la credibilità del Paese

"Il Ponte di Genova è oggi una grande questione nazionale: dalla sua ricostruzione dipende un collegamento vitale per la città e anche una parte della nostra credibilità internazionale". Lo afferma il presidente Sergio Mattarella nel suo intervento alle Alte Cariche al Quirinale.

"La sicurezza delle infrastrutture, come dei territori, è fattore cruciale della qualità della vita e dei diritti personali. Dobbiamo essere consapevoli che eventi gravi non sono sempre frutto del caso ma, troppo spesso, di comportamenti gravemente lesivi", aggiunge.