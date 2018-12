Presidio Piaggio Aero, sbloccare anche tredicesima

Incontreranno il prefetto Fiamma Spena i sindacati e le rsu di Piaggio Aero in presidio questa mattina con i lavoratori davanti al palazzo del Governo per chiedere certezze sul pagamento degli stipendi ma non solo: "Abbiamo appena saputo - ha detto Antonio Caminito, Fiom Cgil - che il tribunale di Savona ha sbloccato lo stipendio di novembre. A questo punto chiediamo al commissario di far sbloccare tutta la tredicesima e non di pagarne solo un dodicesimo come ha detto ieri a Genova". Importante resta la convocazione di un incontro al Mise che i sindacati chiedono sia fatto prima di Natale: "Per noi è fondamentale incontrare Di Maio - dice Alessandro Vella, Fim Cisl - e sapere che fine hanno fanno i 766 mln di di finanziamento per i droni fermi da otto mesi in commissione". Per la Fiom genovese quello che serve è "un vero piano industriale perché i droni non garantiscono lavoro per tutti. E dovrebbero anche spiegarci come hanno fatto a lasciarsi scappare i proprietari di Abu Dhabi e chi li sostituirà".