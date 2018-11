Crollo ponte, 422 mln danni è 'una stima al ribasso'

Il computo di 422 milioni di danni delle aziende coinvolte nel crollo di Ponte Morandi registrato dalla Camera di Commercio è "una stima al ribasso limitata solo a chi ha potuto presentare la denuncia". Lo ha detto oggi il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, intervenuto durante una commissione consiliare in Comune sulla situazione delle imprese del territorio dopo il disastro del 14 agosto. Caviglia ha spiegato che la 'zona arancione' intesa dalla Camera di Commercio, ma anche da tutte le altre istituzioni economiche "è molto più ampia rispetto al perimetro dei quartieri interferiti dal collasso. Parliamo di 7982 imprese - ha detto - di cui gran parte commerciali e del settore costruzioni, mentre i moduli consegnati sono stati 2058". Secondo la Camera di Commercio, invece, le imprese della zona rossa sono non più di 45. "Ma con alta densità occupazionale - ha concluso Caviglia - motivo per cui bisognerà spingere per attivare subito la cassa integrazione".