Tir contromano su A7, multato camionista

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Camion in contromano questa mattina in A7. Il conducente è uscito dalla direzione sbagliata dall'area di servizio Busalla Giovi Ovest, per andare verso Genova. L'uomo si è reso conto di avere sbagliato strada e ha proceduto fino alla prima piazzola di sosta. Nel frattempo alcuni automobilisti che si sono ritrovati a schivare il mezzo pesante hanno chiamato la polizia stradale. Gli agenti hanno raggiunto il camionista e dopo averlo multato lo hanno aiutato a fare manovra e a ritornare sulla corsia giusta.