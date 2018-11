Portofino, chiuso il sentiero in monte destinato alle emergenze

E' stato chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli. Il percorso, 5 km, era stato aperto ieri per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento via terra con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Amministratori e soccorritori hanno ritenuto troppo pericolosa la via forestale. Ora il borgo è raggiungibile solo via mare con mezzi della Capitaneria.

Ieri una Panda 4x4 della Croce Rossa aveva fatto la spola tra il borgo e Ruta per soddisfare richieste urgenti dei residenti. Il tempo di percorrenza era stato di un'ora. La via forestale, all'interno del parco di Portofino, era un'ipotesi destinata solo a coprire le emergenze da parte dei mezzi di soccorso di limitate dimensioni. Ieri gli addetti al parco hanno studiato e verificato l'ipotesi per rendere carrabile il sentiero, ma non è stato possibile. A Portofino vivono 250 persone.

Da oggi a domenica, Portofino, isolata da lunedì scorso quando la mareggiata ha distrutto la strada, viene collegata a Santa Margherita da un servizio di traghetti, condizioni meteo permettendo. L'attività viene svolta dal 'Servizio marittimo del Tigullio', un consorzio di privati, con una barca ed è esclusivamente per i cittadini di Portofino che viaggeranno gratuitamente. Oggi sono 4 i viaggi da Portofino a Santa e da Santa a Portofino. Nei giorni 2, 3, 4 saranno quattro da Portofino a Santa e tre da Santa a Portofino. Fino ad oggi il borgo era raggiungile via mare solo dai mezzi della Capitaneria. Nel borgo manca ancora il gas. Il Comune, per andare incontro alle esigenze dei cittadini ha deciso di aprire la palestra e mettere a disposizione il servizio di docce calde dell'impianto.

Il sopralluogo di questi giorni del governatore, Giovanni Toti, con il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a bordo dell'elicottero della Guardia di Finanza suoi luoghi colpiti dal maltempo in Liguria

VIDEO